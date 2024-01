KV Kortrijk en OH Leuven verdelen de koek na flauwe degradatietopper zonder doelpunten

Het duel tussen de nummer 16 en de nummer 15 in de Jupiler Pro League heeft geen winnaar opgeleverd. Hekkensluiter Kortrijk kon voor eigen publiek geen afstand nemen van concurrent OH Leuven. Beide ploegen schieten na een voorzichtige wedstrijd weinig op met het puntje.

Angst regeert in kelderkraker

Een tiental minuten konden KV Kortrijk en OH Leuven de schijn ophouden. De laatste en de voorlaatste in de stand leken met open vizier te gaan spelen, maar dat bleek snel onhaalbaar.

Op een glibberige grasmat was het met een vergrootglas speuren naar doelkansen. OHL moest het stellen met een verlegen kopbal van Maertens en slappe schotjes van Ricca en Maziz.

Kortrijk deed er lang over om iets te creëren. Pas tegen het einde van de eerste helft was er een plotse versnelling van Davies, die Leysen niet kon verrassen. Ook Fujii had geen succes met een verre poging.

Ook na de rust was het voorzichtigheid troef in het Guldensporenstadion. KVK-coach Alexandersson had vooraf al aangehaald dat zijn ploeg voor de winst zou spelen, maar vooral geen onnodige risico's zou nemen.

Toch was het de thuisploeg die nog een hand uitstak naar de zege. Op aangeven van de scherp ingevallen Afolabi kopte Avenatti naar de kruising, maar daar zweefde Leysen de bal weg. Even later raakte de Uruguayaan de paal.

In het slot gingen de poorten aan beide kanten dicht en viel er niets meer te beleven. Door het gelijkspel blijven OHL en KVK ter plaatse trappelen, en hun spelniveau belooft weinig goeds voor hun overlevingskansen in de Jupiler Pro League.