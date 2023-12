Kerstactie Pro League levert recordbedrag op voor Younited, truitje Club Brugge-talent is meest gegeerd

In de Challenger Pro League was topschutter Adriano Bertaccini (RFC Liège) het goudhaantje. Zijn truitje leverde 825 euro op, terwijl het meest gegeerde shirt uit de Lotto Super League van Febe Vanhaecke (Club YLA) voor 875 euro onder de hamer ging.

Naast de shirts werden er ook verschillende items geveild. Bij de specials was de feestbeker van KAA Gent uit 2015 het absolute prijsbeest met een recordbedrag van 8.500 euro.



Ook de VIP-arrangementen voor de Croky Cup-finale (1.700 euro), de Gouden Schoen (1.674 euro) en een match van RSC Anderlecht (1.463 euro) brachten heel wat geld in het laatje.

Een geslaagde editie. Lorin Parys, CEO van de Pro League, is alvast trots op het behaalde resultaat. "We kunnen met de opbrengst van de kerstactie meer dan 1.000 kwetsbare personen en hun families steunen om opnieuw stappen in de samenleving te zetten."

"Ik ben alle clubs, partners en supporters dan ook erg dankbaar. Ze bewijzen opnieuw dat ons profvoetbal een echte sociale motor is die verenigt en solidair is. Via ons beleidsplan dat we in 2023 voorstelden zullen we in het nieuwe jaar op hetzelfde elan verdergaan", aldus de Pro League-CEO.