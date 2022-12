Kerstactie Pro League verzamelt recordbedrag, truitje Club-speler brengt meeste op

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, was erg tevreden. "Ondanks barre economisch tijden, bewijst de Belgische voetbalfamilie opnieuw haar grote hart", aldus Parys.

"Samen met onze clubs, supporters en partners hebben we opnieuw een recordbedrag ingezameld voor Younited. Daarmee steunen we zo'n 1.000 kwetsbare personen, die dankzij de kracht van voetbal bouwen aan een beter leven en hun plek terugvinden in de maatschappij."

"Als CEO van de Pro League ben ik ontzettend dankbaar voor al deze hartverwarmende steun. Het resultaat van deze kerstactie bevestigt de maatschappelijke relevantie van voetbal."



De kerstactie van de Pro League was aan haar veertiende editie toe. Vorig jaar werd 152.000 euro opgehaald. In totaal werden er 4.418 biedingen gedaan, uit 38 verschillende landen.