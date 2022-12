Bieden op het shirt van je favoriete speler? Het kan weer met de kerstactie van de Younited Pro League

De opbrengst van de voetbalveiling gaat net als de voorbije jaren naar sociale partner Younited Belgium , die kwetsbare personen in voetbalteams ondersteunt en perspectief biedt. Onder het motto "My Team, My Home." De spelers en speelsters van Younited zijn experten in het dagelijkse overleven. Ze strijden tegen kwetsbaarheid op het vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Bijna alle profclubs hebben ondertussen een Younited-team.

Door samen te werken met een partner als Younited zorgen we ervoor dat mensen die aan de rand van de samenleving staan, kunnen reïntegreren in de maatschappij.

Dit seizoen zullen zowel in de Jupiler Pro League, als in de Challenger Pro League de gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts van de 18e speeldag worden aangeboden. De 18e speeldag in de 2e klasse was vorig weekend, al werden door de vrieskou toen wel enkele partijen uitgesteld. Maar de shirt zijn toch te koop.



Speeldag 18 in de 1e klasse begint vanavond en loopt tot dinsdag. Speciaal voor de gelegenheid wordt de Jupiler Pro League omgedoopt tot Younited Pro League. Alle shirts krijgen ook het logo van Younited. Ook shirts uit de Lotto Super League, de hoogste vrouwenvoetbalklasse, zitten in het aanbod.





Na het laatste fluitsignaal tekenen de spelers hun eigen matchworn shirt. Al die shirt worden opgehaald en te koop aangeboden op het veilingplatform MatchWornShirt.



Naast shirts worden er nog andere items of ervaringen geveild, o.a. een gesigneerd Real Madrid-truitje van Thibaut Courtois, een partijtje golf met ex-Rode Duivel Wesley Sonck, een padelwedstrijd met Karl Vannieuwkerke en Guga Baul, een match meebeleven met commentator Aster Nzeyimana...



Ontdek alle veilingen op www.matchwornshirt.com.



Bieden kan sinds vorige week en loopt nog tot donderdag 29 december om 21 uur. Vorig jaar bracht de 13e editie van de kerstactie 152.000 euro op. Het populairste shirt was dat van Charles De Ketelaere, goed voor 4.000 euro.