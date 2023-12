Onafhankelijk bestuurslid Bart De Smet verkozen tot voorzitter Pro League

De Pro League zat sinds het vertrek van KRC Genk-voorzitter Peter Croonen zonder voorzitter. CEO Lorin Parys combineerde zijn functie tijdelijk met het mandaat van uitvoerend voorzitter, maar was zelf vragende partij om het voorzitterschap af te dragen.

Het management van de Pro League schoof Bart De Smet naar voren, die sinds 2022 als onafhankelijk bestuurder in de Pro League zetelde. Hij was de enige kandidaat voor het voorzitterschap en kreeg ook de goedkeuring van de clubs.



De Smet verdiende zijn strepen in de financiële sector, onder meer als CEO van verzekeraar Ageas, waar hij nu nog voorzitter is. Hij was tot dit jaar voorzitter van de ondernemersorganisatie VBO.

Met De Smet kiest De Pro League net als de Belgische voetbalbond voor een onafhankelijke voorzitter. "Ik wil alle clubs bedanken voor het vertrouwen dat ze mij via dit mandaat toekennen", zegt De Smet.

"Het getuigt van good governance dat de functies van CEO en voorzitter nu duidelijk opgesplitst zijn. Vanuit mijn nieuwe rol en met mijn ervaring in het bedrijfsleven zal ik het management van de Pro League zo goed mogelijk ondersteunen om het Belgisch voetbal verder te doen groeien."

Bart De Smet heeft al wat ervaring in de sportwereld. Hij is voorzitter van volleybalclub Haasrode Leuven. Hij was samen met een groep ondernemers ook kandidaat-overnemer van OH Leuven, maar moest het onderspit delven tegen het Thaise King Power.