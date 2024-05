Man City blijft op schema voor 10e landstitel na vlotte zege tegen Fulham

Manchester City heeft geen steken laten vallen in de Engelse titelstrijd op bezoek bij middenmoter Fulham. Kevin De Bruyne zette Josko Gvardiol al vroeg op weg naar de 0-1, daarna kon City op cruisecontrol nog driemaal scoren. In de stand wipte City - dat nog een extra wedstrijd tegoed heeft - virtueel weer over Arsenal.

Met Arsenal en Manchester City waren er na het afhaken van Liverpool nog twee teams overgebleven in de Engelse titelstrijd. Manchester City kwam als eerste van de twee titelpretendenten dit weekend in actie. Kevin De Bruyne en co. gingen op bezoek bij Fulham.

Onze landgenoot liet zich ook al vroeg opmerken. De Bruyne bediende linksback Josko Gvardiol, die de openingstreffer netjes in doel trapte. Het was de negende assist van de Rode Duivel in de competitie.

De vroege voorsprong zette City in een zetel. Fulham kreeg weinig klaar en moest na de rust helemaal op de knieën. Phil Foden, uitblinker Gvardiol en ook de ingevallen Julian Alvarez dikten de score nog aan tot 0-4.



Door de eenvoudige zege komt City opnieuw aan de leiding in de Premier League, met twee punten meer dan Arsenal. Bovendien hebben de Citizens nog een extra wedstrijd tegoed. Het team van coach Pep Guardiola heeft dus alles in eigen handen voor een tiende landstitel.