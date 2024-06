Kersvers STVV-coach Lattanzio toont ambitie: "Competitie aangaan met grotere teams"

"Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van deze club", glunderde de nieuwe coach van STVV. "Het is altijd een droom geweest in de Belgische competitie terecht te komen. Ik heb die steeds gevolgd en heb ervan gedroomd hier deel van uit te maken."

De zoektocht naar een nieuwe trainer, na het vertrek van Thorsten Fink naar aartsrivaal KRC Genk, was geen gemakkelijke, volgens sportief directeur André Pinto.

"Als club moeten we steeds klaar zijn voor veranderingen. Maar een nieuwe coach kiezen, daar gaan we niet licht over. We hebben voor Christian gekozen omdat we aantrekkelijk voetbal willen blijven brengen. Voor ons was hij de perfecte kandidaat om het werk van de afgelopen jaren voort te zetten."