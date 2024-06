Vanhaezebrouck en Vandenbempt onthullen hun topfavoriet in 2e deel van grote EK-preview: "De helft van die kern is nieuw"

EK Special deel 2: wie is de grote favoriet voor eindwinst?

Na Het Grote Debat rond de Rode Duivels maken we in onze podcaststudio ruimte voor een rondje namen noemen. Wie is de grote favoriet om het EK te winnen volgens Peter Vandenbempt en Hein Vanhaezebrouck? Engeland met posterboy Jude Bellingham, Frankrijk met gloednieuwe Galactico Kylian Mbappé, Portugal met oudgediende Cristiano Ronaldo of thuisland Duitsland met - vooraf door Peter al opgetild tot "speler van het toernooi" - Jamal Musiala? Alle antwoorden in Sporza Daily!