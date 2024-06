Hein Vanhaezebrouck pakt uit met opvallende EK-schaduwfavoriet: "Voor mij is dat E2"

De wegen van Hein Vanhaezebrouck zijn soms ondoorgrondelijk. In zijn EK-vooruitblik pakte de ex-kampioenenmaker van KAA Gent plots uit met een schaduwfavoriet die niemand zag aankomen. "Voor mij is dat E2", klonk het met een mysterieuze glimlachen. Hieronder zijn argumentatie.

Vervolgens wou Vanhaezebrouck toch nog een (opvallende) outsider toevoegen.

"E2", verzekerde hij.

Lees: de ploeg die straks als tweede eindigt in poule E van de Rode Duivels.

"Ik denk dat dat een heel goede positie is om te kunnen verrassen", ging Vanhaezebrouck verder met zijn betoog. "Wij hopen natuurlijk België op E1 te zien (als groepswinnaar, red.), dus E2 zal eerder voor een ploeg als Oekraïne zijn."

"Zij komen in de achtste finales tegen de nummer 2 van groep D uit - mogelijk dus Nederland of Oostenrijk. Maar dan vermijd je wel Frankrijk in een kwartfinale. In plaats daarvan kan je Portugal treffen."