Hein Vanhaezebrouck en Peter Vandenbempt fileren het EK van de Rode Duivels: “Máár 24 spelers? Dat snap ik echt niet”

Scherper wordt een voorbeschouwing niet, deskundiger evenmin. Kersvers analist Hein Vanhaezebrouck en Peter Vandenbempt fileren in een tweedelige Sporza Daily het EK voetbal in Duitsland. Vandaag liggen de Rode Duivels onder een vergrootglas.

"Dan begrijp ik het echt niet. Deze selectie is nu toch wel heel scherp?", krabt Vanhaezebrouck zich in de haren. Vooral in het defensieve departement zijn de Duivels dun bezet. Door de lichte blessure van Witsel, het uitvallen van Meunier, en de aanslepende revalidaties van Theate en Vertonghen blijven er nog maar vier fitte verdedigers over: Castagne, Faes, Debast en De Cuyper. "Dan is je kern toch niet perfect samengesteld? Door omstandigheden zijn we nu niet meer volledig voorbereid als we nog extra tegenslagen te verwerken krijgen in de defensie", zegt Vanhaezebrouck.

"Ik heb naar redenen gezocht waarom Tedesco dat zou doen, maar heb ze niet gevonden. Het enige dat ik kan bedenken, is dat hij veel vertrouwen heeft in een snelle terugkeer van Theate en Vertonghen, zeker?"

"Dit is toch tegen de moderne evolutie van het voetbal in? Iedereen wil bredere selecties, maar wij blijven vasthouden aan maar 24 spelers - die niet eens allemaal fit zijn."

In onze podcaststudio zijn Peter Vandenbempt en Hein Vanhaezebrouck het meteen eens tijdens hun grote voorbeschouwing op het EK van de Rode Duivels : de Belgen zijn met een "positieve vibe", maar niet zonder kopzorgen uit hun voorbereiding gekomen. Zeker de extra blessures baren het duo zorgen: "Het feit dat er nu nog geen extra verdediger bij de selectie genomen is, snap ik echt niet", trapt Vanhaezebrouck de deur in.

"Vertonghen zal na bijna twee maanden niet gespeeld te hebben, niet zomaar in de ploeg kunnen stappen. Ik hoorde ook dat hij zeker nog niet speelklaar is", aldus Vandenbempt.

Te beginnen met Wout Faes - door Tedesco naar voren geschoven als nieuwe defensieleider. "Het is geen Vincent Kompany en hij zal dat ook nooit worden, maar hij schat zichzelf wel hoog in", merkt Vanhaezebrouck. "Dat kan negatief klinken, maar dat is het niet noodzakelijk."

"Sterker nog: in tegenstelling tot zijn tegenhanger Castagne en vele anderen heeft hij wel scorend vermogen - zeker vanaf afstand. En misschien is hij ook wel de beste man om vele stilstaande fases te geven." "Alleen, zoals Peter (Vandenbempt, red.) al zei : ik ben superblij voor hem, maar wat als hij plots tegen een Dembélé komt te staan? Dan zullen we toch keuzes moeten maken.

"Dan heb ik het natuurlijk over zijn fantastische passing en voorzet. Hij schuift vaak in tot de positie van middenvelder en is daar in staat om de bal in de rug van de defensie te leggen."

"Al ben ik nu niet verrast dat hij het zo goed gedaan heeft de voorbije week", pikt Vanhaezebrouck in. "Het is een goede kerel en een echte je-m'en-foutiste. Hij trekt zich niets aan van het plotse niveauverschil van zijn tegenstanders. Integendeel: hij gaat er altijd vol voor en gebruikt zijn kwaliteiten uitstekend."

"Tegen bescheidenere ploegen en lage blokken in de beginfase kan dat, ja", vindt Vandenbempt. "Maar als we echt moeten beginnen te verdedigen tegen aanvalsspel van wereldklasse, zoals Frankrijk of Portugal ... Dan zal hij het toch veel moeilijker hebben."

Vandenbempt: "Toen duidelijk werd dat Witsel - toen waarschijnlijk met Vertonghen - ging spelen, werden ze meteen vergeleken met Bonucci en Chiellini. Maar ik denk dat we ze niet beledigen door te zeggen dat die Italianen puur verdedigend toch nog van een ander niveau waren. We kunnen daar dus wel echt nog iets meer gebruiken."

"Met hun kracht en wisselwerking kunnen ze - meer dan bijvoorbeeld een type Tielemans - onze defensie ook wat beter beschermen. Het is geen toeval dat Tedesco niet met één nummer zes speelt. En dat vind ik een zeer valabel argument." "Inderdaad, ik heb niet het gevoel dat we achteraan man-op-man kunnen spelen. Zeker niet met onze offensieve flankverdedigers momenteel. Daarom hebben we wel nood aan twee buffers zoals Onana en Mangala, die echt puur verdedigend denken en hun werk zullen opknappen wanneer iemand in hun rug probeert weg te lopen."

In tegenstelling tot de verdediging is er op het middenveld meer duidelijkheid bij de Belgen.

"Je moet al goed je best doen om hem zijn spelplezier af te nemen, maar in Qatar zag ik dat toch gebeuren. Te veel zaken die hij verschillende keren probeerde aan te kaarten, werden niet opgenomen door de coach."

En over de nummer 10-positie lijkt er al helemaal geen discussie te bestaan. Die wordt met verve bekleed door onze kapitein Kevin De Bruyne, die opvallend vrolijk op het veld stond tijdens de voorbereiding. "Op het einde van het tijdperk-Martinez was dat anders", vertelt Vandenbempt. "De Bruyne zag al heel vroeg dat het de verkeerde kant aan het uitgaan was bij de nationale ploeg. Hij had toen het gevoel: deze bondscoach is niet in staat om ons door moeilijke periodes te sleuren. De wisselwerking met Tedesco is ondanks de korte samenwerkingsperiode toch al beter." Vanhaezebrouck: "Ik heb De Bruyne nog een half jaar bij Genk gehad en daar heb ik gezien dat hij diep van binnen toch gewoon een speeljongen is. En ondanks al die prijzen en titels is dat niet veranderd."

Ik had Hans Vanaken graag in deze selectie gezien.

"Vanaken heeft opnieuw dubbele cijfers. Elk jaar tekent hij bijna voor meer dan 10 goals en 10 assists. Die cijfers kunnen wij bij de nationale ploeg goed gebruiken. Hij is gevaarlijk op stilstaande fases en bij zijn infiltraties in de grote rechthoek. Ik had hem graag als alternatief gezien."

"Daarom had ik er Hans Vanaken ook altijd bijgenomen", gaat de ex-coach van KAA Gent verder. "We hebben wingers in overvloed, maar iemand die in de rol van 8 het spel mee kan verdelen met KDB hebben we op dit moment niet echt."

"Hij zal in veel matchen een target zijn", schat Vanhaezebrouck in. "Bij City kun je hem vastzetten, maar dan blijven er zes andere mensen over die het verschil kunnen maken. Bij België kun je zeggen: laat de andere twee middenvelders maar doen, zolang De Bruyne maar niet aan de bal komt. Zelfs Pogba heeft zo al mandekking gespeeld op hem."

Maar goed, ook in de voorlinie hebben we net zoals met De Bruyne opnieuw een boegbeeld die de Belgen moet begeleiden naar EK-glorie.



"Niet veel landen hebben een spits als wij", vertelt Vanhaezebrouck over Roemlu Lukaku. "Hij is beresterk, goed in de omschakeling en staat garant voor goals. Het is simpel: Lukaku is onvervangbaar in dit elftal."

Rond de recordschutter van de Belgen loopt er dan weer heel wat jong en aanvallend geweld rond op de flanken: Doku, Lukebakio, Bakayoko, Trossard en - niet te vergeten - Charles De Ketelaere.



Heel wat weelde, maar Vanhaezebrouck ziet vooral voor die laatste toch nog een speciale rol weggelegd. "Het is een constante in de analyse, maar we missen soms toch wat scorend vermogen en infiltraties in onze ploeg. Alleen met Lukaku als afmaker in het centrum is toch wat krap."

"Wanneer je met rasechte wingers als Doku, Bakayoko of Lukebakio op de flanken speelt, staat Lukaku toch wat op een eiland", legt Vanhaezebrouck uit. "Dan zie ik De Ketelaere als optie. Hij heeft goede cijfers, présence in de box en kan wél in de pocket spelen. Hij kan onze joker zijn."