Wil je de EK-finale Spanje-Engeland bekijken in de Sporza-studio? Boek nu je tickets

Op het EK voetbal 2024 in Duitsland zijn we toe aan de apotheose, de finale. Jij kunt de wedstrijd tussen Spanje en Engeland bekijken in de studio van Sporza.

Wil jij de finale van Euro 2024 in een unieke sfeer beleven? De finale Spanje-Engeland zenden we uit vanuit de legendarische VRT-Toots-studio aan de Reyerslaan en jij kunt erbij zijn. Aansluitend is er ook nog ons programma 'Dat is Fussball'.

Klik hieronder op link. Je kunt je inschrijven met maximaal 5 personen. Een ticket kost 5 euro. Dit bedrag kan je ter plekke inruilen voor consumpties.