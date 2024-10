Belgische voetbalbeloften moeten voorbij Tsjechië naar het EK 2025

De Belgische nationale belofteploeg heeft Tsjechië uitgeloot voor de barrages voor een ticket voor het EK U21 2025 in Slovakije. De Jonge Duivels spelen op 14 november eerst thuis, op 19 november valt de beslissing in Tsjechië.

België moest nog bibberen, het verloor dinsdag in Leuven met 0-1 van het al uitgeschakelde Hongarije. Gelukkig ging concurrent Schotland ook onderuit in Kazachstan, zodat België als nog tweede eindigde achter groepswinnaar Spanje.



De 3 beste tweedes (Frankrijk, Oekraïne en Polen) verdienden samen met de 9 groepswinnaars een rechtstreeks EK-ticket.



De andere 6 tweedes gingen in de pot vanmiddag. België kon Kroatië, Tsjechië, Finland, Georgië of Noorwegen loten.





Kroatië en Noorwegen waren te vermijden, Finland was de makkelijkste opdracht. Het werd Tsjechië.