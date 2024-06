Speel mee met de Sporza EK-pronostiek en maak Euro 2024 nog spannender

Een pronostiek onder vrienden of collega’s is meestal een gesukkel met Excel-bestanden, verfrommelde papiertjes of besmeurde bierkaartjes.

Niet met de Sporza EK-pronostiek: in een handomdraai lanceer je een onderlinge competitie over het EK.



Speel samen met je vrienden of meet je met een aantal bekende gezichten. Meespelen is eenvoudig en gratis.



Ga naar ekpronostiek.sporza.be, maak een competitie aan en geef een voorzetje.

Nodig vrienden, familie of collega’s uit (gewoon via Whatsapp of mail) en vul je voorspelling in.



Meer hoef je niet te doen: de punten en de berekening van het klassement worden automatisch bijgehouden. Zo heb jij meer tijd om bij Sporza mee te leven met de wedstrijden op het EK.

Wie wint, verwerft eeuwige roem op familiefeesten, in de vriendenkring of op de werkvloer.