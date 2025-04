Pascale Van Damme mag mee de koers van de FIFA gaan bepalen: "De standaarden moeten omhoog"

Met Pascale Van Damme heeft ons land opnieuw een vertegenwoordiger in het belangrijkste besluitsvormingsorgaan van de Wereldvoetbalbond FIFA. De KBVB-voorzitster wil op haar eigen manier de koers van de FIFA mee richting geven. "Voetbal kan verbinden, daar geloof ik heel sterk in."

In het Servische Belgrado werden donderdag enkele nieuwe zitjes toegekend in het FIFA Council. Pascale Van Damme, voorzitter van de Belgische voetbalbond (KBVB), was een van de gelukkigen. Ze volgt zo Michel D'Hooghe op, die 8 jaar geleden de laatste Belg was in de Council.

"Het is belangrijk dat wij vanuit de KBVB mee aan tafel zitten en mee het voetbal van morgen kunnen bepalen", reageert Van Damme tevreden. "Het is mooi dat ons land dat zitje krijgt. In de Council kunnen we ook heel veel banden smeden."



Wat is precies de FIFA Council? "Het is zowat de raad van bestuur van de Wereldvoetbalbond. Het is er het hoogste besluitsvormingsorgaan."

"Een aantal van de taken is het goedkeuren van nieuwe regels en richtlijnen, het goedkeuren van de begroting en strategieën, het vastleggen van de kalender ..."