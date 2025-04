Bondsvoorzitster Pascale Van Damme zetelt komende 4 jaar in FIFA Council: "Mijlpaal voor Belgisch voetbal"

Pascale Van Damme zal de komende 4 jaar zetelen in de FIFA Council, het hoogste orgaan binnen de wereldvoetbalbond. De voorzitster van de Belgische bond (KBVB) was de enige kandidate voor het aan een vrouw voorbehouden zitje. Ze werd dan ook verkozen tijdens het UEFA-congres in Belgrado.

De 57-jarige Van Damme krijgt binnen de UEFA het gezelschap van de Roemeen Razvan Burleanu, de Cyprioot Georgios Koumas, de Duitser Bernd Neuendorf en de Montenegrijn Dejan Savicevic.



De Europese voetbalbond (UEFA- heeft net als elke confederatie een afvaardiging binnen de FIFA Council. Voor UEFA zijn dat 3 vicevoorzitters en 6 leden. Een van die 6 leden is sowieso een vrouw en voor dat zitje was de Belgische bondsvoorzitster de enige kandidate, voor een termijn van vier jaar.



De FIFA Council is het voormalige Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond. Het werd opgericht in 2016 bij de reorganisatie van de FIFA na enkele moeilijke jaren wegens herhaaldelijke schandalen.



Bij de FIFA Council kwam meer macht te liggen. Het is een niet-uitvoerend, maar eerder strategisch orgaan dat instaat voor de belangrijkste beslissingen.