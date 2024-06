Weet jij het beter dan al je voetbalvrienden? Bewijs het met Sporza EK-manager

Beleef Euro 2024 de komende weken nog intenser. Kruip zelf in de huid van coach en stel je ideale team samen. Neem het op tegen andere Sporza-surfers of maak een competitie met vrienden en kroon jezelf tot koning van het EK.

Niemand krijgt meer kritiek tijdens een groot voetbaltoernooi dan een bondscoach. Maar kun je het zelf beter? En beter dan je voetbalvrienden? Dat kun je bewijzen met Sporza EK-manager.

Kies je voor Kylian Mbappé, Romelu Lukaku of Harry Kane? Of zet je ze alledrie in je ploeg? En wie wordt jouw draaischijf op het middenveld? Kevin De Bruyne of Jude Bellingham?

Het zijn maar enkele van de dilemma's die je als deelnemer aan Sporza EK-manager moet oplossen. Je krijgt een budget van 100 miljoen om 15 spelers (maximaal 3 uit hetzelfde land) en een bondscoach te selecteren.

Hun prestaties tijdens het echte Euro 2024 zullen bepalen hoe jouw team presteert. Bonuspunten zijn er voor onder meer speelminuten, goals, assists en clean sheets. Maar je kan ook punten verliezen door kaarten of tegengoals.

Uiteraard kan je ook jouw vrienden uitdagen in een minicompetitie, om de EK-koorts nog wat de hoogte in te jagen.

Veel succes en veel speelplezier!