Red Flames spelen oefenmatch tegen topland Frankrijk in aanloop naar Euro 2025

Onze Belgische nationale voetbalvrouwen spelen op 20 juni in Valenciennes een vriendschappelijke interland tegen Frankrijk. De Flames bereiden zich zo voor op het EK 2025, dat op 2 juli begint in Zwitserland. Daarvoor spelen ze nog twee Nations League-duels tegen Spanje en Portugal.

In aanloop naar het EK voetbal dat deze zomer in Zwitserland plaatsvindt, spelen de Red Flames een oefenmatch tegen topland Frankrijk. De match vindt op 20 juni plaats in het stadion van Valenciennes. Het is de 20e ontmoeting tussen de twee teams.

De Franse vrouwen (11e plaats op de FIFA-ranking) zijn een niet te onderschatten ploeg. Ze staan comfortabel aan kop in hun Nations League-poule, waarin ze nog geen enkel punt hebben laten liggen. Op het wereldkampioenschap van 2023 sneuvelden 'Les Bleues' in de kwartfinales na een strafschoppenreeks tegen Australië.