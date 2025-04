Alsof de zwaartekracht even was verdwenen. De Noorse snowboarder Oyvind Kirkhus heeft in Zwitserland uitgepakt met een historische trick, waarbij hij een vierdubbele achterwaartse salto maakte. Een switch backside quad 1620, nooit eerder deed iemand het hem voor. "Ik kon het zelf niet geloven toen ik geland was", zei hij. Bekijk de indrukwekkende stunt hieronder.