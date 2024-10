Romelu Lukaku doorbreekt stilte en is kritisch voor nieuwe generatie Duivels én voetbalbond: "Bij welk ander land gebeurt dat?"

wo 16 oktober 2024 18:20

Het stilzwijgen is doorbroken. Na een maandenlange mediastilte heeft Romelu Lukaku eindelijk nog eens gesproken over enkele heikele thema's. Dat deed hij in een uitgebreid gesprek van bijna 2 uur in een podcast van Friends of Sports en Koolcast Sport. Lukaku liet zich onder meer kritisch uit voor de nieuwe generatie Rode Duivels, maar spaarde ook de Belgische voetbalbond niet.

Over huidige generatie Duivels

Een eerste opvallende passage in het gesprek met Lukaku is de vergelijking die de spits trekt tussen de vorige en huidige generatie Duivels. Vooral qua mentaliteit ziet de spits verschillen. "Sommige jongens zoals Kevin, Thibaut en ik zeggen waarop het staat. Soms komt dat met emoties, maar dat is oké - het toont aan dat je ermee inzit. Kan je dat niet aan? Ga dan weg, dan hoor je er niet bij." "Nu bij deze generatie stel ik hen vooral de vraag: hoe hard wil je het? Kijk, ik weet wel dat ze het willen, maar het is gewoon van ... (wacht even) Ze moeten zichzelf vinden." "Met de generatie van 2016 tot 2022 hadden we onze identiteit. De spelers die nu overblijven, willen de anderen helpen om een eigen identiteit te creëren. Maar hoe willen jullie dat dat gebeurt?" Lukaku haalt vervolgens enkele voorbeelden van tactische afspraken aan. "Dan heb je de taak om dat de hele wedstrijd te doen. Maar doe je dat maar 2 keer op 6? Dan krijg je een probleem en dan denk ik: hou je gewoon aan de afspraken. Als de trainer dingen zegt en spelers volgen dat niet, dan is er een probleem."

Als je niet die druk voelt en van jezelf niet zo'n speler bent die zichzelf pusht, dan is het heel moeilijk. En dat is - denk ik - het probleem waar we mee zitten. Romelu Lukaku

"Het is niet meer de generatie van toen. De vragen die spelers zichzelf moeten stellen zijn: wat zijn je persoonlijke ambities? Ben je bereid om te strijden om op dat niveau te spelen? Dan moet je jezelf ook pushen om naar dat niveau te gaan."

"Het is echt vreemd wat ik ga zeggen. Als je bij een bepaald type ploeg speelt waar je niet altijd de druk voelt om altijd te winnen en voor de titels te spelen ... En dan kom je bij de nationale ploeg waar je de laatste toernooien altijd speelde om te winnen ... Als je niet die druk voelt en van jezelf niet zo'n speler bent die zichzelf pusht, dan is het heel moeilijk. En dat is - denk ik - het probleem waar we mee zitten."

"Kijk, ik geloof echt wel in die jongens, maar ik denk dat we nu met allemaal problemen zittenbij de voetbalbond die uiteindelijk ook bij de ploeg komen."

Over de zaak-Courtois

"Dat kan altijd gebeuren, het kwam ook al voor bij andere landen. Maar het was een probleem omdat het in België nog nooit was gebeurd. Ik ken Thibaut en de coach, ze hebben een gesprek gehad. Ik ben cool met hen allebei. Maar ik vond persoonlijk dat de voetbalbond het beter had moeten afhandelen." "Het eerste wat je doet als er een persconferentie is, is zeggen dat er geen vragen mogen komen over Thibaut, de situatie en het gesprek. 'Wie dat nog doet, is niet meer welkom. Klaar.' Zoals Sir Alex Ferguson vroeger deed bij Manchester United."

Het heeft aangesleept ... Tot nu, hé! Bij welk ander land gebeurt dat? Lukaku over de zaak-Courtois

"Dus wij hadden dat beter moeten afhandelen. De mensen die bij de bond werken, hadden de druk kunnen weghalen bij Thibaut en de coach. Het heeft aangesleept ... Tot nu, hé! Bij welk ander land gebeurt dat?" Wanneer Lukaku vervolgens de vraag krijgt of hij tijdens zijn periode bij de nationale ploeg genoeg beschermd is geweest, begint hij luidop te lachen.

Over reflectie om te stoppen bij Duivels na WK

Maanden had Lukaku zich afgebeuld om te schitteren op het WK 2022 in Qatar, maar een blessure gooide roet in het eten. Pas in de laatste groepsmatch tegen Kroatië kreeg hij als invaller zijn eerste minuten in een beslissende match. Het gebrek aan matchritme werd duidelijk. Vier keer liet de recordschutter dé beslissende treffer liggen. Achteraf was hij ontroostbaar. Lukaku huilde uit op de schouder van Thierry Henry en sloeg een dug-out aan diggelen.

"Dat was de eerste keer in 29 jaar dat het voetbal me zo heeft geraakt. Echt geraakt", zegt Lukaku. "Ik ben op vakantie gegaan en ik heb een week lang elke dag gehuild. Ik was kapot." Thierry Henry was ook toen een steun voor de spits. "Hij belde me elke dag 3 keer: ben je oké? Hij weet wat het is. Ik heb niets meer gezien van het WK, ik heb een week lang elke dag gehuild. Ik moest even alleen zijn."

Ik ben op vakantie gegaan en ik heb een week lang elke dag gehuild. Ik was kapot. Romelu Lukaku

Toen Domenico Tedesco enkele maanden later werd voorgesteld als nieuwe bondscoach, had Lukaku dan ook een knoop doorgehakt. "In mijn eerste gesprek met Tedesco en Vercauteren wilde ik zeggen dat ik stopte bij de nationale ploeg."

"Ik had gedaan wat ik moest doen bij de nationale ploeg. Op het moment dat ik het wilde zeggen, zei hij dat hij me echt nodig had. Na een gesprek met mijn broer besliste ik toch om door te gaan. En dan scoor ik in mijn eerste match onder Tedesco tegen Zweden meteen een hattrick. Dan kijk ik toch eens naar boven (naar God)."

Over pauze bij nationale ploeg

Na het mislukte EK voor de Rode Duivels besliste Lukaku om een interlandperiode over te slaan. Het gaf de aanvaller tijd om zich in te werken bij zijn nieuwe ploeg Napoli. Maar dat was niet de enige reden. "Ik kies nu even voor mezelf", aldus Lukaku. "Ik moet zelf gelukkig zijn. Het is vooral mentaal, omdat het vuurtje momenteel even niet brandt. Ik heb altijd met vuur gespeeld bij de nationale ploeg. Altijd."

Ik moet zelf gelukkig zijn. Het is vooral mentaal, omdat het vuurtje momenteel even niet brandt. Romelu Lukaku