0 goals, maar ook 0 woorden: waarom is Romelu Lukaku de enige Duivel die zwijgt?

Veelbesproken, maar zelf muisstil. Terwijl Romelu Lukaku snakt naar een goal, is het voor de buitenwereld wachten op duiding van de spits zelf tijdens het EK. Waarom is de leider van de Rode Duivels de enige speler die nog niet van zich liet horen?

Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Portugees, Spaans en zelfs Lingala. Met zijn indrukwekkende talenkennis ging Romelu Lukaku al vaak viraal tijdens grote toernooien. Nu evenwel niet. Kan ook moeilijk: als enige van alle (spelende) Duivels gaf de recordschutter nog geen enkel interview tijdens het EK. Niet voor een wedstrijd, evenmin erna in de mixed zone of op het speciaal ingelaste mediamoment van zaterdagmiddag. En dat de vele verzoeken van de media ten spijt - de vraag stellen aan perschef Stefan Van Loock is stilaan retorisch geworden. Eveneens opvallend: ook op sociale media plaatste Lukaku sinds de aankomst in Duitsland nog geen enkel bericht.

Ongrijpbaar voor de pers

Radiostilte bij Romelu, dus. Een groot verschil met enkele andere topvedetten tijdens dit toernooi. Harry Kane - nochtans óók op zoek naar zijn beste vorm - stond gisteren de pers te woord. Cristiano Ronaldo tekende present op de media day van de Portugezen. En Kylian Mbappé opende het EK met een straf politiek statement. Qua retoriek moet Lukaku niet onderdoen voor de Franse superster - áls Big Rom praat, heeft hij ook altijd wat te zeggen. Maar ondanks de stormachtige groepsfase van de Rode Duivels lijkt de recordschutter niet geneigd om zich verbaal te mengen. Die rol nam aanvoerder Kevin De Bruyne vooralsnog (prima) op zich.



Helemaal nieuw is de terughoudendheid voor interviews van Lukaku overigens niet. Net zoals voor verdedigers toonde hij zich de voorbije jaren meermaals ongrijpbaar voor de pers. Interviews bij AS Roma het voorbije seizoen? "Never", aldus een Italiaanse collega. "Hooguit eens eentje voor Sky Sports na een match." Ook over zijn teleurstellende WK in Qatar was het maanden wachten op zijn versie van de feiten, die er uiteindelijk kwam in een docu op streamingdienst Amazon.



Bij de Duivels sprak Big Rom een laatste keer (uitgebreid) in oktober 2023 over een bewogen zomer. Een halfuurtje genieten was het, maar jammer genoeg een zeldzaamheid.

Ballast overboord

Wat maakt nu dat Lukaku zich zo zwijgzaam opstelt? Als iemand in het hoofd van de spits kan kruipen, dan is het wel David Steegen. De persoonlijke woordvoerder van onder meer Remco Evenepoel was jarenlang perschef van Anderlecht en maakte de grote (media)doorbraak van Lukaku vanaf de eerste rij mee. "Romelu is doorgewinterd", duidt Steegen. "Het klinkt een beetje onbeleefd, maar hij heeft de media niet meer nodig om hem beter te maken." "Maar niet omdat hij de media als vijand ziet, hé. Kijk, Romelu is iemand die alles doet om zijn doel te bereiken. Inclusief alle ballast overboord gooien. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn energie niet wil verdoen aan interviews en dat hij het ziet als een last. Veel liever spendeert hij zijn tijd aan extra trainen of rusten."

Praat Lukaku op een bepaald moment toch? Dan zal hij dat zélf beslissen. David Steegen