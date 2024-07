Nieuw trauma tegen Frankrijk: Rode Duivels verlaten EK voetbal na pijnlijke owngoal van Vertonghen in slot

Één knullig moment zorgt voor een nieuw Belgisch trauma tegen Frankrijk. In een zenuwslopend tactisch steekspel prikten beide ploegen zonder te scoren. Net wanneer de schaakpartij op verlengingen leek af te stevenen, besliste een afgeweken bal van Kolo Muani er anders over: 1-0. De knie van Jan Vertonghen verschalkte zijn doelman, een pijnlijk einde voor het EK van de Rode Duivels.

Op grote toernooien is het 0 op 5 tegen de Fransen. Deze voelt niet zo pijnlijk als de halve finale van 2018, maar de wonde is weer wat dieper.

85 minuten lang zagen de Belgen met succes af, lijden en ondergaan was het. De meeste kansen waren voor Frankrijk, de grootste voor België. Een knietje maakte het verschil, die van Jan Vertonghen. Kolo Muani zal zich op de borst kloppen, maar zijn schot was bijzonder slecht geraakt. Het is pech, maar de Fransen waren wel beter.

Met droefheid in het hart zagen we William Saliba Romelu Lukaku uit de wedstrijd houden. Het was zwoegen voor Big Rom, die met de Fransman misschien wel de beste verdediger uit de Premier League in zijn rug kreeg.

Dat kon weinig openingen vinden in het blok van de Duivels. Zelfs Mbappé bleef onzichtbaar - tot die ene flits net voor rust waar Doku gelukkig geen fout in de zestien begin. De enige écht grote kans kopte Thuram rond het halfuur nipt naast.

Bij een schijnbaar ongevaarlijke Franse aanval trapte de ingevallen Kolo Muani vooral in de grond. Alleen devieerde de bal via Vertonghen achter Casteels in doel. Arme Jan. 0-1.

Ook in het eerste deel na rust was de wil om risico’s te nemen schaars. Frankrijk begon nog dreigend met een knal van Tchouaméni die Casteels uitstekend pakte, maar nadien volgde het grote niks. Teleurstellend voor ploeg met zoveel talent en klasse.

Coach van Frankrijk, Didier Deschamps: "Het is een terechte overwining voor ons. We hadden de meeste kansen en veel meer balbezit, wat niet altijd het geval is tegen België. Uiteindelijk hebben toch de efficiëntie gevonden, dus ben ik fier op mijn jongens. Dat mag ook, we staan opnieuw in de kwartfinale van een groot toernooi."

"Zes jaar geleden ging het niet goed voor jullie, vanavond ook niet, maar jullie hebben een ploeg van niveau waartegen het moeilijk voetballen is. België blijft een grote natie in het voetbal en we zijn buren: zelfs als we ons aan elkaar storen, appreciëren we elkaar ook."