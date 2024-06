Heerlijke streep! Ex-Anderlecht-speler Stanciu zet Roemenië knap op voorsprong tegen Oekraïne

Was hij dan toch zijn prijskaartje van 10 miljoen euro waard? Nicolae Stanciu, in 2016 nog de duurste aankoop ooit van Anderlecht, heeft Roemenië op voorsprong geholpen tegen Oekraïne met een heerlijke knal. De Rode Duivels, zaterdag de tegenstander in de 2e groepsmatch, zijn alvast gewaarschuwd.