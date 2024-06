Roemenië opent debatten in groep van Rode Duivels met statement tegen mak Oekraïne

Roemenië heeft de toon gezet in groep E. In zijn eerste wedstrijd op het EK in Duitsland was het een opvallend wankel Oekraïne de baas. Stanciu, die een verleden heeft in Anderlecht, opende de score met een heerlijke knal. Courtois-doublure Loenin zag er dan weer niet goed uit bij de 2-0, waarna meteen een derde tik volgde. Zo starten de Roemenen de debatten met een duidelijke zege.