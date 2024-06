LIVEBLOG DUIVELS - Groepssfeer is top bij Belgen die "finale willen halen" op EK: "Niemand zit op zijn kamer"

Duitsland en Schotland trappen vanavond Euro 2024 definitief op gang. De Belgen hebben nog enkele dagen voorbereidingstijd voor hun eerste partij tegen Slovakije, komende maandag. In aanloop naar die partij was het vandaag aan Yannick Carrasco en Charles De Ketelaere om met de pers te spreken. Zij benadrukten de goede sfeer bij de Duivels.

"De groep heeft er zin in, maar ook de kwaliteit om een goed toernooi te spelen. We zijn niet de grote favoriet, maar hebben kwaliteiten genoeg om matchen te winnen."

"De sfeer is erg goed binnen de groep", zegt de aanvaller die langer bij Atalanta blijft. "Dat is alleen maar goed voor de ploeg en het land. Ook ik heb er zin in om iets moois te doen op dit EK."

Mopjes, lachen, opdrachten, spelletjes en losse babbels. Alles wijst erop dat de sfeer bij de Rode Duivels opperbest is op de dag dat het EK van start gaat.

Ik wil de finale halen, anders hebben we geen winnaarsmentaliteit.

"De groepssfeer is gewoon top", pikt een ontspannen Carrasco later in.

"Iedereen blijft samen activiteiten doen, zoals gezelschapsspelletjes en kaarten. Niemand gaat naar zijn kamer. Dat is erg belangrijk voor een toernooi. Iedereen is enorm gemotiveerd. Ik wil de finale halen, anders hebben we geen winnaarsmentaliteit."

De Belgen gaan vanavond dan ook gezellig samen naar de openingsmatch kijken. Maar de analyses? Die laten ze over aan de staff of het WhatsAppgroepje van de kaarters.

"Jan Vertonghen, ik, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Maxim De Cuyper en Kevin De Bruyne vormen nu het groepje kaarters", glimlacht Carrasco. "Jan heeft echt veel geluk, maar ik kom eraan."

Het gevoel zit goed, vertaalt dat zich binnenkort ook naar spelvreugde op het veld?