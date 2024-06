Niewiadoma gunt ploeggenote Bradbury zege in Ronde van Zwitserland, Vollering behoudt geel

Neve Bradbury en gravelwereldkampioene Katarzyna Niewiadoma maakten in de heuvelachtige derde etappe van 125 kilometer tussen Vevey en Champagne deel uit van een vroege vlucht van vijf rensters.

De Australisch-Poolse tandem van Canyon//Sram reed van de rest weg op de laatste helling van de dag en kwam daarna zij aan zij juichend over de streep. Dat hebben we nog al eens gezien vorige week.

Voor de 22-jarige Bradbury was het de eerste profzege. Eerder dit seizoen werd ze al tweede in de UAE Tour, na wereldkampioene Lotte Kopecky.

Nederlands kampioene Demi Vollering had de voorbije twee dagen met een dubbele ritzege in de bergen al een stevige optie genomen op eindwinst en kwam ook maandag niet in de problemen toen er in de favorietengroep enkele versnellingen kwamen.

Ze finishte als 6e in de etappe en heeft in het klassement nog steeds ruim een minuut voorsprong. Bradbury springt dankzij haar succesvolle vlucht naar de 2e plaats in de stand, op 1'22" van Vollering.

De Ronde van Zwitserland voor vrouwen eindigt dinsdag met een lastige etappe van 127 kilometer in en om Champagne.