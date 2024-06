UAE-tandem Yates-Almeida bolt broederlijk over de streep in Zwitserland, tijdrit van zondag wordt beslissend

3 beklimmingen

Op het menu van vandaag staan er 3 beklimmingen.



Als entrée krijgen de renners meteen een klim van 2e categorie voorgeschoteld. De Col de la Croix is 3,8 km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%. Een niet te onderschatten binnenkomer dus.



De hoofdschotel is een tweetrapsraket van de slotklim en de beginhelling. Eerst bedwingen de renners de klim naar Villars-sur-Ollon (7,3 km aan 8,2%) om vervolgens meteen over te gaan naar de Col de la Croix (3,8 km aan 8,9%).



Als toetje is er weer de klim naar Villars-sur-Ollon. Als het voordien nog niet onploft is, zal het daar wel gebeuren.