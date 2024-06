LIVEBLOG Rode Duivels - Openda verwacht begin juli zijn kind: "Dan ga ik naar mijn gezin en keer ik terug"

Slovaakse doelman Dubravka zelfzeker: "Moeten de Belgen niet vrezen"

Martin Dubravka, de eerste doelman van de Slovaakse nationale ploeg, vreest de Rode Duivels allerminst. Dat maakte hij duidelijk op de persconferentie.





De doelman van Newcastle was om te beginnen vol lof over Kevin De Bruyne. "Hij is een genie. Je weet nooit wat hij gaat doen op het veld. Voor mij is hij zeker een van de beste spelers ter wereld. Hij ziet voetbal anders. Hij kan passes geven die niemand anders geeft. Weinig voetballers hebben dezelfde kwaliteiten als hij."





Maar de ervaren keeper wil ook niet te veel respect tonen voor De Bruyne en co. "We moeten de Belgen niet vrezen. Ik heb in het verleden tegen veel Belgische vedetten gespeeld. Ons voordeel ten opzichte van hen zal zeker de teamgeest zijn. Maar alleen hoe de wedstrijd verloopt, zal bepalen hoe we ervoor staan."