Frankrijk trapt af tegen Oostenrijk: onder Deschamps verloor het nog nooit zijn opener van een toernooi

De reeks van DD

Didier Deschamps (55) is al sinds 2012 bondscoach van Frankrijk. Met zijn konijnenpoot zit het wel snor. Sinds zijn aanstelling won Frankrijk telkens zijn eerste match van een groot toernooi. Voor wat het waard is, uiteraard.



Op het WK van 2014 klopte Frankrijk Honduras, 2 jaar later werd Roemenië pas op de valreep geklopt in de openingsmatch in het Stade de France.



Het WK van 2018 werd geopend met een zege tegen Australië, een prestigieuze zege kwam er op het vorige EK in München tegen Duitsland.



Wordt Oostenrijk maandagavond het volgende slachtoffer?