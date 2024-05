Red Lions lijden in eigen huis verrassende nederlaag tegen Ierland in Hockey Pro League

Het blijft zoeken voor de Belgen in de Hockey Pro League. Zo hebben de Belgische nationale hockeymannen woensdagavond hun vijfde wedstrijd in de Hockey Pro League (HPL) niet kunnen winnen. De Red Lions gingen in Antwerpen verrassend onderuit tegen Ierland met 1-2.

De thuistournee van de Red Lions in Antwerpen is met een valste start begonnen.



De Belgen keken voor de ogen van het thuispubliek na snelle doelpunten van Matthew Nelson en Lee Cole, op een strafbal, al meteen tegen een dubbele achterstand aan.



Die kloof kregen ze niet meer gedicht en verder dan de aansluitingstreffer van Guillermo Hainaut na 55 minuten kwamen de Red Lions, die Tom Boon in het derde kwart zagen uitvallen met een blessure aan het gezicht, niet meer.

De Red Lions tellen in de stand van de Pro League amper drie punten uit vijf wedstrijden. Hun eerste vier wedstrijden speelde België, met een kern van voornamelijk jonge talenten, tijdens een interlandluik in Argentinië eerder dit jaar en daar wonnen ze slechts een match.

In mei en juni volgen de resterende duels van dit seizoen in de Pro League. De troepen van bondscoach Michel van den Heuvel nemen het de komende dagen, telkens in Antwerpen, nog op tegen India (morgen/donderdag en zaterdag), nogmaals Ierland (zondag), Australië (29 mei en 2 juni) en Spanje (30 mei en 1 juni).

De Belgische hockeymannen trekken vervolgens naar Nederland voor de laatste vier wedstrijden (tweemaal tegen Groot-Brittannië en Nederland) eind juni.