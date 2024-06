Stemming over competitieformat nadert: "Het gaat over het aantal wedstrijddagen"

De Pro League heeft de eerste lijnen voor het volgende voetbalseizoen 2024-2025 uitgezet, maar wat als we al iets verder staren in de toekomst? Een nieuw competitieformat vanaf 2025-2026 blijft een heet hangijzer bij de Belgische profclubs. "Volgende week mogen de clubs zich uitspreken", zegt Lorin Parys over de aanstaande algemene vergadering op 20 juni.