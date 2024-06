Kink in kabel? Algemene vergadering Pro League over nieuwe competitieformat is uitgesteld

Vorige week raakte bekend dat het management van de Pro League, de vereniging van profvoetbalclubs in ons land, een format had uitgewerkt met 16 clubs in de eerste klasse met Champions' Play-offs met 4 clubs, Europe Play-offs volgens een knock-outysteem en 2 rechtstreekse dalers.



Bedoeling was onder meer tegemoet te komen aan de verzuchtingen van enkele grotere clubs om minder wedstrijden te spelen. In het nieuwe format daalde dat van 40 per seizoen naar 36.



Intussen blijkt dat er te veel oppositie is tegen het voorstel om het morgen met succes te laten stemmen. Enkele clubs waaronder Union, Racing Genk en Cercle Brugge willen absoluut Champions' Play-offs met 6 behouden en hebben niet langer een probleem met het (hoge) aantal wedstrijden dat daar een onvermijdelijk gevolg van is.



Een club als AA Gent is dan weer geen voorstander van het knock-outsysteem in de Europe Play-offs. Zij hebben aan het management van de Pro League gevraagd om een alternatief uit te werken tegen de volgende algemene vergadering.



Voor enkele grote clubs waaronder Club Brugge is minder wedstrijden spelen – liefst in een competitie met 18 clubs zonder play-offs, maar desnoods in een andere formule – een absolute voorwaarde om akkoord te gaan.



In de wandelgangen wordt gevreesd dat het eerder al aangevoerde argument/dreigement om uit de collectieve verkoop van de televisierechten te stappen als ze geen gehoor vinden, deze keer wel eens concreet zou kunnen worden. Uitsluitsel (of niet) op 20 juni.