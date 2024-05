16 clubs in 1A en radicaal hervormde play-offs (zonder puntendeling): dit is het voorgestelde nieuwe competitieformat

do 30 mei 2024 11:59

Het ideale ontwerp ligt klaar. Na verschillende werkgroepen en clubmeetings heeft de Pro League een nieuw competitieformat uitgetekend, dat vanaf het seizoen 2025/2026 in moet gaan en volgende week gestemd wordt op de algemene vergadering. De hoofdlijnen: 16 clubs in 1A, vier ploegen in de Champions' Play-offs zónder halvering van de punten en een knock-out systeem voor het laatste Europese ticket.

Het competitieformat in België is de voorbije jaren al veel voer geweest voor discussie. Onder meer het aantal ploegen in eerste klasse, de enorme druk op de speelkalender en de invulling van de play-offs - met de puntenhalvering voorop - zijn steevast grote discussiepunten. Nu het huidige mediacontract bijna afloopt (na het seizoen 2024/2025), dient de kans zich aan om het competitieformat te hervormen. Na gesprekken in verschillende werkgroepen zal er volgende week op 5 juni tijdens de algemene vergadering over onderstaand voorstel gestemd worden.

Jupiler Pro League met 16 clubs

Een eerste klasse met 14 was voor veel ploegen onbespreekbaar, maar een uitbreiding lijkt door de drukke speelkalender evenmin een optie.



Het huidige voorstel bevat 16 clubs, waardoor de reguliere competitie 30 speeldagen zal tellen. Dat maakt een kalender mogelijk mét winterstop en houdt rekening met de bijkomende Europese druk op de kalender.

Titelstrijd met 4, vernieuwde Europe Play-offs

Na de reguliere competitie wordt een Champions' Play-Off met vier clubs afgewerkt, waarbij het aantal behaalde punten behouden blijft. "Zo verhoogt het sportieve belang van de reguliere competitie", klinkt het. De clubs die niet bij de eerste vier eindigen en niet bij de laatste twee, nemen deel aan radicaal hervormde Europe Play-Offs. Die zullen niet langer in een poule gespeeld worden, maar wel in een knock-out systeem voor het laatste Europese ticket. De spanningsboog moet zo verhoogd worden. Deze worden in een heen- en terugwedstrijd gespeeld, waarbij het hoogstgerangschikte team na de reguliere competitie de terugwedstrijd steeds in eigen huis kan afwerken. De clubs nemen het op tegen elkaar volgens onderstaand schema. De winnaar van de Europe Play-Offs speelt tegen de club die als vierde eindigt in de Champions' Play-Offs, met als inzet het laatste Europese ticket.

De vernieuwde Europe Play-offs met knock-out systeem.

Twee rechtstreekse degradanten

In het nieuwe plan is er sprake van twee rechtstreekse degradanten, de nummers 15 en 16 na de reguliere competitie zakken naar de Challenger Pro League. De Relegation Play-Offs verdwijnen dus in het voorgestelde ontwerp. "Om de ongezonde spanning op de bedrijfsvoering van de betrokken clubs te verminderen", klinkt het.

Challenger Pro League blijft met 16 clubs

In het voorstel blijft het aantal clubs in de Challenger Pro League, de tweede klasse, op 16 stuks. De club die als eerste gerangschikt staat na 30 speeldagen promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. De volgende 4 clubs, exclusief U23-teams, nemen deel aan de Promotion Play-Offs. Deze worden in een heen- en terugwedstrijd gespeeld.