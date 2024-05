Na de straffe remonte van Club rijst de vraag: moet de puntenhalvering in de play-offs binnenkort sneuvelen?

Is dat laatste passé? "Wat mij betreft, is de titel van Club Brugge daardoor niet minder verdiend", deelt Peter Vandenbempt. "Iedereen kent het systeem en is ernaar geconditioneerd. Wie speelt volgens de spelregels en wint, is de verdiende kampioen."

De Witte is de geestelijke vader van de play-offs. Het idee was om spanning tot de slotspeeldag te creëren, mét topwedstrijden die de competitie naar een hoger niveau moesten tillen.



"Op zich is er niets mis met het gewone format, al ben ik ook geen tegenstander van play-offs", snapt Vandenbempt alle argumenten pro en contra.

Waarom kwamen die play-offs er na 2009?

"We zagen toen dat het niveau in de Belgische competitie aan het dalen was. Toen stonden we in Europa op plaats 15, nu is onze coëfficiënt de 8e. Ook de tv-gelden stonden op een laag pitje. Die konden we verhogen door de play-offs", opent De Witte.

"Ik zeg niet dat het een ideaalmodel was, maar het was wel een einde aan de neerwaartse spiraal. We waren en zijn een klein land en moesten ons aanpassen aan onze tekortkomingen."