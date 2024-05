Club Brugge is kampioen! Blauw-zwart bibbert en beeft naar onwaarschijnlijke titel na discutabele slotfase tegen Cercle Brugge

Gedaan! Club kampioen!

Het veld wordt in een mum van tijd bestormd door een massa Club-fans. Blauw-zwart is kampioen! Het eindigt haar campagne met een non-match of toch non-einde, waarin Cercle tien minuten voor tijd mogelijk een geldig doelpunt door de neus geboord zag. De bal ging over de lijn, maar ergens was er licht buitenspel. De VAR beslist over de titelstrijd, en Cercle is zeker van haar vierde plaats.