"Als een Romeinse keizer moest hij plots over de titel beslissen": Vandenbempt buigt zich over bizarre seizoensontknoping

Vorig jaar een heroïsche trap van Alderweireld, dit jaar een discutabele VAR-fase. De seizoensontknoping van de Jupiler Pro League zal opnieuw lang blijven nazinderen, alleen niet om de juiste redenen. "In België kunnen we een titel niet normaal beslissen", fileert Peter Vandenbempt de bizarre slotspeeldag en de onverwachte kampioen van de Jupiler Pro League.

Voor de ogen van 26.000 mensen moest hij plots een beslissing nemen die de VAR ook perfect zelf had kunnen nemen. Het was nu eenmaal buitenspel, de betrokken speler nam actief deel aan het spel en er was geen tweede fase.

Alleen: velen twijfelen nu of de lijn wel op het juiste moment getrokken is. Maar dat is de beslissing van de VAR en daarop moeten wij ons nu eenmaal baseren. Daarom lijkt de beslissing in deze wel juist.

Ik val meteen met de deur in huis: was het nu buitenspel- in Club Brugge -Cercle of niet? Op basis van wat wij hebben kunnen zien, was de beslissing uiteindelijk wel juist. Lopes Da Silva neemt wel degelijk deel aan het spel en staat ook buitenspel.

Het was wel wat in Jan Breydel ... De bewuste fase leek uren te duren voor iedereen die betrokken was.

En wat wellicht nog heeft bijgedragen aan de ergernis - zeker bij de mensen van Union - is het feit dat Lardot het scherm op een gegeven moment de rug toekeerde en even stond te twijfelen als een Romeinse keizer: moet ik nu naar links of rechts wijzen? En hij dan zo beslist over wie er kampioen zou worden.



Nogmaals: alle begrip daarvoor - want menselijk is dat een ferme verantwoordelijkheid -, maar het had niet gehoeven. Want het was wel wat in Jan Breydel ... Minutenlange ondraaglijke spanning bij de fans van Club Brugge.

En ook in het Dudenpark was de verwarring groot. Ik kan me voorstellen dat die fase uren heeft geduurd voor iedereen die betrokken was.



Conclusie: wij kunnen hier in België een titelstrijd niet normaal beslechten.