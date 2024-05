Een zege zonder beloning: Union strandt 3e jaar op een rij op zucht van landstitel

Terwijl Union zich 10 minuten voor tijd van de zege verzekert, staat het in Brugge dan nog steeds 0-0. De Brusselaars blijven hopen op één doelpuntje van Cercle en dat lijkt er in minuut 85 ook te komen. Tot de VAR de 0-1 van Lopes Da Silva toch nog afkeurt. Een discutabele beslissing, waardoor niet Union, maar wel Club Brugge zich tot landskampioen kroont.

De opdracht voor Union was vooraf duidelijk: winnen tegen Genk en hopen dat Club Brugge thuis de boot in ging tegen stadsrivaal Cercle.



De thuisploeg nam de wedstrijd ook meteen in handen. Al moest Vandevoordt amper in actie komen. Meer zelfs: op het kwartier kwam Fadera plots oog in oog met Moris. De Gambiaan had de 0-1 aan de voet, maar mikte onbegrijpelijk over.

Onder leiding van orkestmeester El Khannouss voetbalde Genk zich steeds beter

in de partij, al bleven ook voor de bezoekers de kansen schaars.



De thuisfans maakten zich op voor een brilscore aan de rust, tot Charles

Vanhoutte te veel tijd en ruimte kreeg in de zestien. De middenvelder krulde de

1-0 heerlijk in de verste hoek en zette het Dudenpark in lichterlaaie.