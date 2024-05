BEKIJK - Dé fase die over de titelstrijd besliste: Cercle misnoegd over "duidelijk doelpunt"

zo 26 mei 2024 20:56

Ongeziene minutenlange spanning in het slot van Club-Cercle. Was de bal over de lijn en zou het 0-1 worden voor Cercle? Uiteindelijk beslisten scheidsrechter Lardot en de VAR dat het buitenspel was. Geen doelpunt en een zucht van opluchting in het stadion.

Club Brugge speelde met vuur in de slotminuten tegen Cercle. Na 86 minuten zag Club Brugge zijn 19e landstitel door zijn vingers glippen.

Denis Odoi kon een bal van Lopes Da Silva net op of toch voorbij(?) de lijn wegwerken. Het was moeilijk om te beoordelen, dus werd de VAR ingeschakeld. De videoscheidsrechter hakte de knoop evenwel niet door. Het trok een buitenspellijn en na lang twijfelen stak Jonathan Lardot zijn arm in de lucht voor buitenspel. Was het voor Daaland? Of toch voor het voetje van Lopes Da Silva? En nam die wel deel aan de actie? Op een verklaring van de scheidsrechter is het wachten. Ook Andreas Skov Olsen hield het bijna niet uit tijdens die prangende fase. "Oh, man... Ik kan het niet eens beschrijven. Mijn hart bonsde bijna uit mijn borstkas", zei hij.

We hadden geen enkele info van wat er op de andere velden gebeurde en zijn vol voor de zege gegaan. Miron Muslic