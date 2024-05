Anticlimax voor Anderlecht: paars-wit gaat pijnlijk onderuit tegen Antwerp in slotminuten

Even was er een sprankel titelhoop, maar de laatste wedstrijd van Anderlecht draaide uit op een sisser. Anders Dreyer opende de score vlak voor rust. Antwerp draaide de situatie helemaal om na het uur. Matazo, Doumbia en Balikwisha waren de beulen van dienst. Een anticlimax voor paars-wit, dat derde is. Wel is het een passend afscheid voor Mark van Bommel en Ritchie De Laet.

Daarna was het lang huilen met de pet op, tot Dolberg doorkopte naar Dreyer. De Deense connectie was deze keer wel succesvol. Dreyer kon alleen richting doel en maakte het netjes af. Antwerp was voor de rust niet meer bij machte om iets terug te doen.

De bezoekers begonnen ook passief en moesten Ondrejka enkele kansjes toestaan. Een paar heerlijke tikjes van Leoni en Verschaeren luidden echter een paar sterke minuten van Anderlecht in. Dreyer was driemaal het eindpunt van een aanval, maar kon Antwerp-doelman Lammens geen enkele keer op de proef stellen.

Geprikkeld door de achterstand en opgezweept door de fans probeerde de Great Old wel de bakens te verzetten, maar zoals wel vaker in de play-offs botste Antwerp aanvallend op zijn limieten.

Anderlecht liet het wat hangen en schoot zichzelf daarmee lelijk in de voet. Gattoni speelde de bal belabberd in de voeten van Matazo, die Coosemans kansloos liet met een schicht in de winkelhaak. Het energiepeil bij Antwerp ging met een ruk de hoogte in, bij Anderlecht gingen de kopjes naar beneden. De titel was nu wel heel ver weg, want op de andere velden was er geen medewerking.

Die van Antwerp kregen in het slot nog een nieuw zetje, ditmaal van de fans. Die legden de boel eventjes stil door vuurwerk af te schieten. In de toegevoegde tijd trokken Doumbia, met een fantastische solo, en Balikwisha, met een geschilderde vrijschop, de deugddoende zege over de streep. Zo kreeg coach Van Bommel een passend afscheid, terwijl Anderlecht achterbleef met een nieuwe kater.