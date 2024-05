Peter Vandenbempt geeft nieuw competitieformat grote slaagkans: "Er zitten heel veel goede elementen in"

"De halvering van de punten zal worden afgeschaft, ook het grote aantal wedstrijden - een bezwaar van de topclubs - wordt bekeken. We zouden van 40 naar 36 gaan, waardoor er meer ruimte komt op de kalender en er weer een winterstop komt die afgestemd is op de nieuwe, zware Europese kalender."

"Het lijkt me een evenwichtig voorstel. Dan ben je geneigd om te denken dat het een tweederdemeerderheid haalt", zegt onze analist over de stemming van volgende week.

"De play-offs blijven wel behouden. Dat vonden heel wat partijen belangrijk met het oog op het nieuwe televisiecontract. Die spanning in de eindronde is cruciaal geworden op commercieel gebied."

Wat belangrijk wordt in het nieuwe play-offsysteem - en eigenlijk bij uitbreiding: de hele competitie - is het afschaffen van de puntenhalvering.

"Als grote tegenstander van de halvering heb ik altijd gevonden dat ploegen anders zullen spelen in de reguliere competitie zonder die artificiële ingreep", zegt Vandenbempt.

"Dan zal er ook meer focus zijn op wedstrijden in september. Want het is voor 3 punten en niet voor anderhalf. Ik besef wel dat het risico bestaat dat de voorsprong te groot is."

"Maar goed, de praktijk zal uitwijzen of ploegen het hele jaar het belang zien om wedstrijden te winnen."