Hattrickhero Bonami veegt tegen de VS 0 van de tabellen voor Red Panthers in Hockey Pro League

De nul is weg voor de Red Panthers. De Belgische hockeyvrouwen hebben woensdagnamiddag op het Wilrijkse Plein in Antwerpen hun vijfde ontmoeting in de Hockey Pro League (HPL) overtuigend met 5-1 gewonnen van de Verenigde Staten. Astrid Bonami was de uitblinker met een knappe hattrick.

In het eerste kwart vielen er geen goals, maar daar bracht vrouw-in-vorm Astrid Bonami vroeg in het tweede kwart verandering in. Ze vloerde de Amerikaanse doelvrouw Kelsey Bing in de rebound met een listige lob.

Aan het begin van de tweede helft namen de Belgische hockeyvrouwen definitief afstand van de VS dankzij kort op elkaar volgende treffers van opnieuw Bonami en Abigail Raye. Sophia Gladieux lukte aan het einde van het derde kwart de aansluitingstreffer, maar Bonami stelde orde op zaken door haar hattrick te voltooien.

Stephanie Vanden Borre (60.) plaatste uiteindelijk de kers op de taart door in de slotseconden een strafcorner te verzilveren: 5-1.



In het klassement springen de Panthers zo naar de zevende plaats, met drie punten uit vijf matchen. Ze sprokkelden geen enkel punt in hun eerste vier duels op Argentijnse bodem eerder dit jaar, waar ze voornamelijk aantraden met jonge beloftes.

In het restant van het eerste blok spelen de Europese vicekampioenes nog twee matchen tegen India (23 en 25 mei) en ook nog een tweede keer tegen de Verenigde Staten (26 mei). Het tweede blok loopt van 29 mei tot 2 juni, met twee wedstrijden tegen Australië en twee tegen China.

Eind juni zakken de Panthers af naar Nederland voor de ontknoping van de Pro League, met twee partijen tegen het gastland en twee tegen Groot-Brittannië