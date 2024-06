VIDEO - De ultieme oorlogsverklaring: Albanese fans breken spaghetti voor de ogen van Italianen

Wat is de rode draad? Ananas op je pizza leggen, cappuccino na de middag bestellen of erger: je spaghetti breken. Wel, het zijn allemaal dingen waarmee je Italianen tot in het diepste van hun hart kunt raken. En dat moeten ook de Albanese fans geweten hebben. Net voor hun onderlinge EK-duel knakten ze voor de ogen van de Italiaanse fans een pak pasta op straat. Bekijk het virale beeld hieronder.