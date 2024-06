Wisselvallig Italië wist snelste EK-doelpunt ooit uit en zet scheve situatie tegen Albanië recht

za 15 juni 2024 22:52

Italië einde 2 - 1 Albanië 1' - Doelpunt - Nedim Bajrami (0 - 1) 11' - Doelpunt - Alessandro Bastoni (1 - 1) 16' - Doelpunt - Nicolò Barella (2 - 1) 21' - Geel - Lorenzo Pellegrini 51' - Geel - Riccardo Calafiori 52' - Geel - Armando Broja 68' - Verv. Jasir Asani door Arbër Hoxha 68' - Verv. Taulant Seferi door Qazim Laçi 74' - Geel - Arbër Hoxha 77' - Verv. Armando Broja door Rey Manaj 77' - Verv. Federico Chiesa door Andrea Cambiaso 77' - Verv. Lorenzo Pellegrini door Bryan Cristante 83' - Verv. Gianluca Scamacca door Mateo Retegui 83' - Verv. Federico Dimarco door Matteo Darmian 87' - Verv. Nedim Bajrami door Ernest Muçi 90+2' - Verv. Nicolò Barella door Michael Folorunsho Europees Kampioenschap - speeldag 1 - 15/06/24 - 21:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 1' Nedim Bajrami 0 - 1 Nedim Bajrami 1' 11' Alessandro Bastoni 11' Alessandro Bastoni 1 - 1 16' Nicolò Barella 16' Nicolò Barella 2 - 1

Het was toch even schrikken voor de Italianen. Na amper 23 seconden slikte het al een doelpunt - het snelste ooit op een EK - tegen Albanië. Maar de titelverdediger zette weer orde op zaken in een knotsgek openingskwartier: 2-1. Daarna overtuigde Italië niet en het kwam in de laatste minuten nog goed weg, maar de belangrijke driepunter in de verraderlijke Groep B is toch binnen.



Italië - Albanië in een notendop: Sleutelmoment In de extra tijd gaat Albanië bijna nog met een punt lopen. Calafiori laat zich op een hoge bal aftroeven door Manaj en die heeft de gelijkmaker aan zijn voet, maar mikt voorlangs. Mede dankzij een vederlichte tussenkomst van Donnarumma, maar een hoekschop krijgt Albanië niet. Man van de match Zelf scoren zat er niet in voor Federico Chiesa, maar hij was wel de draaischijf bij de Azzurri. Zijn dribbels, snelheid en voorzetten brachten de Albanese defensie meer dan eens in moeilijkheden. Opvallend Na amper 23 seconden scoren in een EK-wedstrijd. Niemand heeft het Nedim Bajrami ooit voorgedaan. Puntenwinst leverde de snelste EK-goal zijn ploeg niet op, maar Bajrami krijgt wel een plaats in de geschiedenisboeken van het EK.

Albanië zakt in elkaar na sensationele droomstart

"Het lijkt alsof ze een pot rode verf hebben uitgegoten over het Westfalenstadion." Sporza-commentator Bert Sterckx was onder de indruk van de massa Albanese supporters in Dortmund en die gingen na amper 23 seconden al helemaal uit hun dak.



Bajrami onderschepte een dramatische inworp van Dimarco naar Bastoni en knalde de bal snoeihard hoog in doel. De snelste EK-goal ooit bezorgde Albanië een onverhoopte droomstart.

Even schrikken voor Italië, maar de Azzurri draaiden de knop snel om. Amper tien minuten na de openingsgoal stond het weer gelijk. Na een kort genomen hoekschop kopte Bastoni raak aan de tweede paal.



Vijf minuten later zette Italië de scheve situatie helemaal recht. De bal viel voor de voeten van Barella en die pakte uit met een onhoudbare pegel.



Albanië, vol overgave begonnen aan de wedstrijd, raakte niet meer over de middellijn en ontsnapte aan meer averij. Strakosha werkte een schot van Frattesi tegen de paal en ook Scamacca botste op een uitstekende tussenkomst van de Albanese doelman.



Italië ontsnapt aan late gelijkmaker