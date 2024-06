Thomas Detry begint na ijzersterke tweedaagse rampzalig aan dag 3 van US Open

Detry opent sterk op 9e plaats

Net als in het PGA Championship vorige maand is Thomas Detry uitstekende gestart in een nieuwe major. De 31-jarige Belg staat 9e na een ronde in 69 slagen, 1 onder par.



Detry, die bij de late starters hoorde, ging op de holes 2 en 4 in de fout, waarna hij op de 5e hole (par 5) een birdie lukte. Op de volgende 7 holes hield hij de par, waarna hij op de 13e hole met een birdie weer op par kwam.



Op hole 14 lukte Detry een monsterputt van pakweg 14 meter. Op de volgende hole (par 3) jaagde hij de bal over de green wat hem een bogey kostte. Op de 18e en laatste hole putte hij nog een birdie weg, goed voor een totaal van 69 slagen.



Detry, de nummer 55 op de wereldranglijst, telt in de tussenstand 4 slagen meer dan de Noord-Ier Rory McIlroy, winnaar van de US Open in 2011 en vorig jaar runner-up, en de Amerikaan Patrick Cantlay.



Hij deelt de 9e plaats met de Spanjaard Sergio Garcia, de Engelsman Aaron Rai, de Canadees Corey Conners, de Zuid-Koreaan Seonghyeon Kim en de Amerikanen Sam Bennett en Jackson Suber.