Thorsten Fink moet turbulent jaar van Genk doen vergeten: "Alles is voorhanden om succes te boeken"

do 6 juni 2024 12:56

Van Sint-Truiden naar Genk. Thorsten Fink begint in de Cegeka Arena aan zijn tweede Limburgse avontuur in de Jupiler Pro League. De Duitser moet na een "speciaal" seizoen Genk opnieuw naar stabiliteit en succes zien te leiden. "Ik ben hier om op de filosofie van de club verder te bouwen, niet om er zelf een te implementeren."

Een verrassing was het hoegenaamd niet. Enkele weken nadat de onderhandelingen tussen beide partijen al waren uitgelekt, werd de overgang van Thorsten Fink naar Racing Genk woensdag gefinaliseerd. De Duitse coach komt over van de buren van STVV en volgt nieuwbakken AA Gent-coach Wouter Vrancken op in Genk.

"Ik ben dankbaar dat ik deze grote club mag coachen", opende Fink donderdag op zijn eerste persbabbel als Genk-coach. "De club heeft een mooie filosofie en een sterk DNA. Ik ben hier om daarop verder te bouwen, niet om zelf een filosofie te implementeren."

"Deze club heeft een mijnverleden en mijn vader was ook een mijnwerker. Ik weet wat het is om hard te werken. Dit DNA is een van de redenen dat ik hierheen wilde komen."

"Of dit de grootste club waar ik al gecoacht heb? Moeilijk te zeggen, dat is niet eerlijk naar mijn vorige clubs toe", aldus Fink. "Hier is werkelijk alles voorhanden om succes te boeken. Maar elke club heeft zijn problemen."

Fink neemt ook zijn assistenten Sebastian Hahn en Goran Kontic mee naar Genk. "Maar Domenico Olivieri (die aan het eind van de play-offs inviel als interim-coach, red.) en Michel Ribeiro blijven bij de club", zei sportdirecteur Dimitri De Condé. "Mensen met zo'n groot hart voor de club heb je nodig."

Fink naast sportdirecteur De Condé.

Een stap achteruit, twee stappen vooruit

Na een flets jaar staat Fink voor een stevige uitdaging in Genk. Niet alleen sportief, maar ook extrasportief was het seizoen bij de Limburgers turbulent te noemen. "We hebben een speciaal seizoen achter de rug", trapte De Condé een open deur in.

"Sportief viel het tegen, we grepen naast een Europees ticket, dan was er nog dat salonremiseverhaal, een penaltygate, een coach die ons verlaat ... Ook extrasportief was er dus veel aan de hand." "Maar daarin kunnen we de ervaring van Fink goed gebruiken. Hij was al coach bij Hamburg. Daar is de druk altijd enorm."

"Natuurlijk baalde ik dat Genk naast een Europees ticket greep", zei Fink. "Maar het is ook een opportuniteit: soms moet je als club een stap terugzetten om er twee vooruit te kunnen zetten. Dat de druk hier groot zal zijn? Dat hoort bij een topclub."

Van Heung-Min Son tot Matte Smets

Bij Genk, dat traditioneel erg leunt op zijn jeugdwerking, zal Fink met heel wat jongeren aan de slag moeten gaan. Geen probleem, volgens De Condé.

"Thorsten heeft al met vedetten gewerkt, zoals Andres Iniesta en Lukas Podolski, maar heeft ook al namen als Heung-Min Son, Granit Xhaka of Xherdan Shaqiri gelanceerd, toen ze nog onbekende jongelingen waren."

Bij STVV waren er goede jonge spelers. Het is normaal dat ze interesse wekken van andere clubs, ik moet Genk daar niet opmerkzaam over maken. Thorsten Fink

Ook Bij STVV lanceerde Fink spelers als Mathias Delorge en Matte Smets. Die laatste wordt ondertussen aan heel wat Belgische topclubs gelinkt, waaronder Genk. "Bij STVV waren er jonge spelers die het heel goed deden en nu bij de U21 zitten", zei Fink zonder namen te noemen.

"Het is normaal dat ze dan de interesse wekken van andere clubs, ik moet Genk daar niet opmerkzaam over maken. Of we spelers bij STVV willen gaan halen? We willen goeie spelers gaan halen, waar ze ook spelen."