Hein Vanhaezebrouck neemt in schoonheid afscheid: KAA Gent pakt laatste Europees ticket na winst in Genk

zo 2 juni 2024 15:23

KRC Genk einde 0 - 1 KAA Gent 17' - Geel - Mujaid Sadick 21' - Geel - Matisse Samoise 29' - Geel - Bilal El Khannous 60' - Doelpunt - Andrew Hjulsager (0 - 1) 65' - Verv. Mujaid Sadick door Toluwalase Emmanuel Arokodare 70' - Verv. Konstantinos Karetsas door Christopher Baah 71' - Verv. Andrew Hjulsager door Sven Kums 80' - Verv. Hong Hyun-seok door Núrio 81' - Geel - Zakaria El Ouahdi 82' - Geel - Mark McKenzie 83' - Verv. Andi Zeqiri door Alieu Fadera 85' - Geel - Tarik Tissoudali 89' - Verv. Stefan Mitrovic door Ismaël Kandouss 90+6' - Geel - Christopher Baah Jupiler Pro League - speeldag 1 - 02/06/24 - 13:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 60' Andrew Hjulsager 0 - 1 Andrew Hjulsager 60'

Geen Europees voetbal volgend seizoen voor KRC Genk, wél voor KAA Gent. De Buffalo's hebben zondag het felbegeerde Conference League-ticket veroverd in de laatste wedstrijd van coach Hein Vanhaezebrouck op de Gentse bank. Andrew Hjulsager was beslissend met het enige doelpunt van de wedstrijd.

Genk - Gent in een notendop Man van de match Geen hoogvlieger deze partij, met ook geen hoogvliegers in Gent-tenue. Laten we dan maar de eer geven aan Hein Vanhaezebrouck, die een passend afscheidscadeau biedt aan zijn nu ex-werkgever. Geniet van de vakantie, Hein. Sleutelmoment Het was eigenlijk zo goed als het enige moment deze droevige partij. In een tweede helft die nog meer teleurstelde dan de eerste, haalde Hjulsager op het uur de voorhamer boven. Een klop die voorbij Vandevoordt zoefde en krulde, en Genk KO sloeg. Opvallend Gent doet wat alleen Genk tot nu toe kon: een Europees ticket verdienen vanuit Play-Off 2. Voor het tiende jaar op rij gaat de Gantoise Europa in. Sam Baro mag optimaal beginnen aan zijn officiële eerste jaar.

We mogen het toch een soort finale noemen, deze testwedstrijd om Europa. Eén wedstrijd, alles te winnen of te verliezen. Het zorgde voor stress en veel slordigheden in het spel van beide clubs. Lichtpunt in de eerste helft: het wonderduo dat naar El Khannous-Karetsas luistert. Zeker die tweede was met zijn tweede basisplaats af en toe goed voor een mooie dribble, maar zonder eindproduct. Daar viel hij de eerste helft zeker niet mee uit de toon, zijn 21 collega's konden ook niet doordrukken. De 16-jarige Karetsas bezorgde Genk zelfs de beste kans met een trap vanop afstand. Roef zweefde hem er goed uit, via de lat. Gandelman probeerde het van iets dichter, maar stootte ook op een sterke Vandevoordt. Die bleek ook ijswater in de aderen te hebben stromen. Hij pakte uit met een koele kap in de eigen kleine rechthoek.

Festival

Na rust werd de wedstrijd nog bitser, en het niveau minder. Een festival van foute keuzes, vooral bij Genk dat keer op keer ruimtes en kansen onbenut liet. Gent was dan weer rustiger, maar minder aanvallend. Zo geraak je er ook, zeker als je een trap als die van Hjulsager in petto hebt. De Deen vlamde vanop twintig meter de bal voorbij een grabbelende Vandevoordt. Een mooie, vuil wegdraaiende knal. Wanneer Genk moet, presteert het dit seizoen niet. Dat was zo in de voorrondes van de Europese competities, dat was zo in de play-offs, en dat was ook zo vandaag. Olivieiri dropte met Tolu nog een tweede spits, samen met Zeqiri. Maar als zowel de aanvoer als de afwerking niet op punt staat, kom je niet ver. Tolu kreeg ruimte om te koppen, maar schatte de bal helemaal fout in. Gent had nog kunnen uitlopen, maar met zo'n onmondig Genk is dat niet nodig. Al bij al op het gemak huppelt Gantoise zo vandaag Europa in. Terug naar de tekentafel voor Genk, mét Thorsten Fink?

Maarten Vandevoordt (Racing Genk): "Dit komt heel zwaar aan. Voor een ploeg als Genk is Europees spelen een must, pijnlijk en zuur dat we dat niet gehaald hebben. Het was een fantastisch schot van Hjulsager, maar het is jammer om zo afscheid te nemen. Spijtig dat ik de supporters geen plezier heb kunnen doen door de nul te houden." Andrew Hjulsager (AA Gent): "Heerlijk gevoel, zo scoren. Ik raak hem heel goed en zie de bal dan vallen in de verste hoek. Goed afgewerkt, zeker na een lang en moeilijk seizoen, voor mij persoonlijk, is het leuk om zo te eindigen. Nu resetten en dan opnieuw beginnen met een nieuwe coach."

Olivieiri: "Heel pijnlijk"

Domenico Olivieiri heeft voorlopig zijn laatste wedstrijd als Genkse hoofdcoach gehad, zonder succes: "We zijn bij het tegendoelpunt even niet geconcentreerd, en dan kunnen ze te makkelijk ertussendoor spelen. We lopen als verdedigende lijn achteruit, hij kan gewoon vrij aanleggen. Dat kan al eens gebeuren, maar nu is het wel heel pijnlijk voor ons. "Een club als Genk moet de ambitie hebben om ieder jaar mee te doen voor de Europese plaatsen. Dus het is opnieuw heel pijnlijk dat we er niet in slagen. Soms heb je een jaar dat het niet meezit. Dit is zo'n seizoen van telkens net niet, vandaag ook weer. Nu moeten we gewoon zo snel mogelijk de analyse maken en het volgend seizoen proberen rechtzetten."