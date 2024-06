Club Brugge opent competitie tegen KV Mechelen, topper tegen Anderlecht op 12e speeldag

Voor de EK-gekte losbarst, heeft de Pro League zijn puzzel voor volgend seizoen al klaar. Landskampioen Club Brugge opent twee weken na het EK de Belgische competitie met een duel tegen KV Mechelen. Op de 6e speeldag is het al tijd voor de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht.

De reguliere competitie duurt tot en met zondag 16 maart. Twee weken later beginnen de Champions' Play-offs (top 6), Europe Play-offs (nummer 7 tot en met 12) en de Relegation Play-offs (laatste 4). Uiterlijk op zondag 25 mei kennen we de nieuwe landskampioen.

Fans van Club Brugge zullen ook speeldag 12 al omcirkelen, want dan staat de kraker tegen Anderlecht ingepland.

Op de tweede speeldag is het op 4 augustus al meteen tijd voor een Super Sunday, met Antwerp - Anderlecht en Standard - Club Brugge.

Kampioen Club Brugge is ook als eerste aan zet in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 26 juli ontvangt het KV Mechelen in het Jan Breydelstadion. Nieuwkomers Beerschot en Dender openen een dag later met thuismatchen tegen OH Leuven en Union.

Veel tijd om te bekomen na het EK voetbal is er niet, want op 20 juli staat de Supercup al op het programma tussen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar Union .

18/08/2024 16:00 OH Leuven - Cercle Brugge

10/08/2024 20:45 RSC Anderlecht - OH Leuven

3/08/2024 18:15 OH Leuven - KRC Genk

Speeldag 1 26/07/2024 20:45 Club Brugge - KV Mechelen 27/07/2024 16:00 FCV Dender - Union 27/07/2024 18:15 Beerschot - OH Leuven 27/07/2024 20:45 RSC Anderlecht - STVV 28/07/2024 13:30 KRC Genk - Standard 28/07/2024 16:00 KV Kortrijk - KAA Gent 28/07/2024 18:30 Sporting Charleroi - Antwerp 28/07/2024 19:15 KVC Westerlo - Cercle Brugge

Lotto Super League is hervormd

In de Lotto Super League moeten ze het volgend seizoen met 8 ploegen stellen. KV Mechelen, White Star Woluwe en Charleroi verdwijnen, Westerlo is de nieuwkomer in de hoogste klasse.

Om ervoor te zorgen dat de ploegen voldoende wedstrijden spelen doorheen het seizoen, werd een nieuw format bepaald.

De reguliere competitie bestaat volgend seizoen uit 3 rondes: een traditionele heen- en terugronde, waarbij elk team 7 thuismatchen afwerkt. Daarna volgt nog een extra ronde, waarbij de top 4 van afgelopen seizoen een extra thuismatch krijgt. Dat geeft een totaal van 21 reguliere speeldagen.

Na de reguliere competitie worden de 8 teams opgesplitst in twee groepen: in Play-off 1 neemt de top 4 het in een heen- en terugronde tegen elkaar op voor de titel.

De Lotto Super League start in het weekend van 30 augustus, met KAA Gent - KRC Genk. Een dag later volgt een heruitgave van de bekerfinale, Club YLA tegen OHL Women.