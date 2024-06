Wat een beelden! Albanese spelers klauteren in tribunes om snelste EK-goal ooit met fans te vieren

Sensatie in het Signal Iduna Park. Na amper 23 seconden vuurde Albanië-spits Nedim Bajrami een absolute kanonskogel in het Italiaanse doel: 1-0. Het snelste doelpunt op een EK ooit. Zelfs de spelers konden hun ogen niet geloven en klommen in alle euforie naar boven in de tribunes om het onwaarschijnlijke moment met hun meegereisde fans te vieren. Bekijk de beelden hieronder.