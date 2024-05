Zizou Bergs zag kinderdroom in vervulling gaan tegen Rafael Nadal: "Het was surrëel"

vr 10 mei 2024 07:51

Een stunt zat er donderdag niet in voor Zizou Bergs tegen de grote Rafael Nadal, maar op het gravel van Rome beleefde onze 24-jarige landgenoot wel zijn stoutste kinderdromen. "Ik zei hem achteraf dat het een heel grote eer was. Om tegen zo'n speler mijn niveau te halen, maakt me gelukkig."

Even leek een sensationele zege in de maak, maar meer dan een set kon Zizou Bergs uiteindelijk niet afsnoepen van Rafael Nadal. Onze landgenoot verloor in Rome in drie sets van de Spanjaard: 4-6, 6-3 en 6-4.

Ondanks de nederlaag blikte Bergs toch voldaan terug op het duel tegen zijn jeugdidool. "Het was wat surreëel om tegenover hem te staan", vertelde Bergs. "Ik heb hem na de wedstrijd verteld dat het een grote eer was." "Toen ik klein was, was hij mijn absolute idool. Ik heb foto's waarop ik dezelfde kleren draag als hij, ik wilde hem zijn. Ik speel altijd graag op centre courts, maar om dan deze tegenstander te loten ... Het was alsof ik leefde in een highlight reel."

Uiteindelijk deed Bergs zijn idool alles uit de kan halen. "Ik ben wel tevreden over mijn wedstrijd. Ik ben voluit voor de overwinning gegaan en speelde met overtuiging. De eerste set wist ik nog te winnen, misschien dankzij enkele foutjes van zijn kant, maar nadien toonde hij met enkele klasseflitsen wat voor legendarische speler hij is."

"Op sommige momenten had ik waarschijnlijk betere keuzes kunnen maken, maar achteraf gezien was hij gewoon beter dan ik en is hij de verdiende winnaar", was Bergs groot in de nederlaag.

"Toen ik van het court stapte, keek ik nog eens om naar het publiek en besefte ik dat het een geweldige wedstrijd was. De gemiste breakpoints deden een beetje pijn, maar dat ging rap over. Ik ben over het algemeen trots op mezelf. Ik slaagde er in om tegen zo'n speler een degelijk niveau te halen en dat maakt me gelukkig."

Virtueel in de top 100: "Noem het gerust een obsessie"

Een zege tegen Nadal zou Bergs definitief zekerheid over een plaats in de top honderd van de ATP-ranking opgeleverd hebben. Op de virtuele ranking is hij nu 97e. "Het wordt dus kantje boord", beseft de Limburger.

"Het wordt afwachten, maar ik kom in de buurt. In die top honderd staan, is een droom van me sinds ik voor het eerst een racket optilde. Je mag het gerust een obsessie noemen."

"Op school vertelde ik al aan iedereen die het wou horen dat ik top honderd wou worden. Daar zei men me dat ik me beter op mijn studies zou concentreren. Mocht het nu toch lukken, zou dat fantastisch zijn."

Ik wil fris aan Roland Garros beginnen. Daar zou ik graag schitteren, en de hoop om in de zomer op de Spelen te staan heb ik ook nog niet opgegeven. Zizou Bergs