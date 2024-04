Bilal El Khannouss is de blikvanger aan tafel bij Extra Time, kijk vanavond om 22.17 uur

Genk ligt uit de titelrace na het tweeluik tegen Club Brugge, maar kan wel nog zijn rol van scherprechter spelen in de Champions' Play-offs. Sterkhouder Bilal El Khannouss komt vanavond de Limburgse ambities verkondigen in Extra Time, in het gezelschap van Wesley Sonck en Sam Kerkhofs. Bekijk het vanaf 22.17 uur op Canvas of VRT Max.