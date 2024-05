Caitlin Clark is bij WNBA-debuut meteen goed voor record (maar niet het soort record waarvan ze gedroomd had)

Niemand is wellicht ooit de WNBA binnengekomen met hogere verwachtingen dan Caitlin Clark. De spelverdeelster maakte de voorbije jaren furore in het Amerikaanse universiteitsbasketbal, waar ze zich tot topschutter aller tijden kroonde in de NCAA-competitie.

Het supertalent werd onlangs dan ook als eerste gekozen in de WNBA-draft, door Indiana Fever. Dat zorgde meteen voor een stormloop aan de ticketbalie, enkele tegenstanders plannen zelfs een eenmalige verhuis naar een grotere arena wanneer Clark en co. op bezoek komen.

Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar het debuut in de WNBA van Clark, die voor haar eerste wedstrijd - uiteraard voor een uitverkochte zaal - op bezoek mocht bij Connecticut Sun.